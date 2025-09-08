Сергей Вершинин и Хамди Шаабан также обсудили актуальную региональную проблематику

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин принял копии верительных грамот у нового посла Египта в Москве Хамди Шаабана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Египтом. Особое внимание уделено графику предстоящих совместных мероприятий. Кроме того, состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - сказали в МИД.

Ранее эту должность занимал Назих Нагари. Он был послом Египта в России с 2022 года.