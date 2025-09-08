Построение Киевом демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению диктатуры, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Заговор в дурдоме" царит на Украине, а построение демократии в стране привело лишь к появлению диктатуры. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который бежал в Польшу после запрета киевских властей на выезд из страны для бывших дипломатов.

Дипломат привела слова Кулебы о том, что во властных структурах Украины "все еще царит старый советский образ мыслей, согласно которому, если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства".

"То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме", - написала она в своем Telegram-канале. В то же время официальный представитель МИД РФ отметила, что подобные заявления показательны. "Построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры, а "строители демократии", не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам. О чем Кулебище и рассказал: "Моя зарплата зависит от визитов в зарубежные страны", - заключила она.