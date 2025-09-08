Встреча на высшем уровне "станет кульминацией добрых исторических отношений", отметил представитель Лиги арабских государств в России Валид Хамид Шилтаг

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт примет участие в первом российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве. Об этом сообщил "Известиям" глава представительства организации в России Валид Хамид Шилтаг.

"Саммит станет кульминацией добрых исторических отношений с Российской Федерацией и связей, объединяющих арабские страны с Россией. Генсек Лиги арабских государств примет участие в саммите", - сказал он.

Представитель организации отметил, что "ЛАГ - активный и ключевой партнер в этом саммите", и выразил надежду на ежегодное проведение мероприятий такого же уровня.