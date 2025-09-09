Парламентарий отметила, что в Финляндии растет безработица, банкротятся предприятия, а региональные меры поддержки не успевают за реальностью

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Финские избиратели на фоне постоянно ухудшающихся экономических показателей своей страны спросят у своих политиков, стоило ли разрушать отношения с Россией ради мимолетных веяний. Такое мнение выразила член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова в беседе с ТАСС, комментируя колонку замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

Ранее Медведев в публикуемой ТАСС колонке выразил мнение о том, что взаимовыгодные отношения России и Финляндии полностью обрушены по инициативе Хельсинки.

"Результат уже как полтора года закрытой границы: в Финляндии растет безработица, банкротятся предприятия, региональные меры поддержки не успевают за реальностью. В такой ситуации неудивительно, если завтра сами финские избиратели спросят у своих политиков: стоило ли разрушать в угоду мимолетных веяний то, что десятилетиями работало на благо простых людей?" - сообщила Никонорова.

Она добавила, что поток русских туристов в Финляндию в 2024 году уменьшился в восемь раз по сравнению с 2023 годом. Финский гостиничный бизнес не способен компенсировать около 800 тыс. ночевок в год, которые обеспечивали россияне.

"И это лишь основные цифры - есть и другие показатели, подчеркивающие, что от разрыва отношений пострадали прежде всего самые обычные финны. Ведь на протяжении многих лет наши соседи зарабатывали на турпотоке из Санкт-Петербурга", - сообщила сенатор.