МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил председателю президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ поздравление с национальным праздником - Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Конструктивное межпарламентское взаимодействие способствует укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР в интересах граждан наших стран", - приводятся слова Володина в сообщении.

Председатель Госдумы также пожелал Цой Рён Хэ, его коллегам и братскому корейскому народу "мира и всего самого доброго".