Инфоцентр ЦИК России начнет работу 11 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Информационный центр ЦИК России будет работать в Москве с 11 по 15 сентября, освещая ход выборов разного уровня в регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

В первый день работы центра председатель ЦИК РФ Элла Памфилова доложит о готовности избирательных комиссий к проведению единого дня голосования. А также пройдет процедура разделения ключей шифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Информационный центр ЦИК России будет работать с 11 по 15 сентября", - говорится в сообщении.

В информационном центре ЦИК России пройдут брифинги и дискуссии о старте и ходе голосования, безопасности в приграничных регионах, работе экстерриториальных участков в Москве, новеллах законодательства, обеспечении прав граждан в СИЗО, голосовании в отдаленных районах, кибербезопасности и противодействии фейкам. В программу также включена сборка ключей ДЭГ для нескольких регионов. Завершится работа центра 15 сентября оглашением предварительных итогов выборов.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.