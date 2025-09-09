Евросоюз "набрал на себя непомерные геополитические амбиции" ровно в тот период, когда его объективные конкурентные возможности резко просели, отметил заместитель председателя СФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительственный кризис во Франции не является внутриполитическими разборками между конкурентами, это системный кризис экономики и политики в целом, который скоро наступит во всем Евросоюзе. Такое мнение выразил заместитель председателя СФ Константин Косачев.

Ранее большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.

"Очередной правительственный кризис во Франции - это не про внутриполитические разборки между конкурентами. Это - про системный кризис экономики и политики в целом, в данном случае одной отдельно взятой страны, но, по существу, являющийся буревестником для всего ЕС", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Евросоюз "набрал на себя непомерные геополитические амбиции" ровно в тот период, когда его объективные конкурентные возможности резко просели, отметил сенатор. Судя по всему, европейские стратеги как раз и хотели компенсировать отставание в экономике успехами во внешней политике, добавил он.

"Не справились. Проваливаются. Как было сказано в одном известном фильме - "близится буря". Буря, уготовленная нашей стране, но развернувшаяся эпицентром к своим создателям", - сообщил Косачев.

Также он отметил, что до сознания европейских политиков, "безрассудно и безответственно втянувших" Украину в военные действия с Россией, начинает доходить, что для этого нужны деньги.

Военные расходы ЕС растут

При этом Косачев привел статистические данные о том, что в прошлом году военные расходы 27 стран Евросоюза выросли на 19% по сравнению с 2023 годом и достигли абсолютного рекорда €343 млрд, при этом ВВП ЕС за последние 10 лет сократился в полтора раза в сравнении с мировым (сейчас доля составляет 14%, в 2010 было 20%).

"Новые вызовы потребуют огромных средств, доля инвестиций должна составлять 5% от ВВП, какой она была только в 60-70-е годы прошлого века. Для сравнения, инвестиции по "плану Маршалла" составляли 1-2% ВВП. Если Евросоюз не сможет обеспечить жителям благосостояние, равенство, свободу, мир и демократию в устойчивом мире, то он потеряет смысл существования", - также отметил вице-спикер Совфеда.