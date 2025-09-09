Лавров: иммунитет к нацистскому вирусу ослаб в странах Запада

По словам главы МИД, долгом России является не только продолжать беречь историческую правду, но и принимать практические шаги по пресечению неонацистских тенденций, настроений в любых формах и проявлениях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия констатирует ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии к участникам заседания Международного антифашистского форума. Текст зачитала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров обратил внимание на то, что "именно народы Советского Союза ценой многомиллионных жертв", колоссального напряжения сил и ресурсов сыграли "решающую роль в уничтожении нацизма". "Нюрнбергский трибунал однозначно и сурово осудил нацистских преступников, их приспешников и коллаборационистов, - отметил Лавров. - К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня в целом ряде государств Запада иммунитет к нацистскому вирусу ослаб. Похоже там забыли, как тяжело нам достался мир и к чему способны привести убежденность в собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм".

Лавров подчеркнул, что святым долгом России является не только продолжать беречь историческую правду, но и принимать практические шаги по пресечению неонацистских тенденций, настроений в любых формах и проявлениях. "В связи с эти не может не радовать, что с нами солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества. Итоги голосования по ежегодному российскому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма тому красноречивое свидетельство", - констатировал он.