Совбез готовит новую редакцию Доктрины информационной безопасности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) РФ занимается подготовкой новой редакции Доктрины информационной безопасности России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, проведено совещание межведомственной рабочей группы по подготовке заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по информационной безопасности по вопросу "О подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации".

В пресс-службе уточнили, что по результатам совещания рекомендовано направить проект новой редакции доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии СБ РФ по информационной безопасности.

Доктрина информационной безопасности РФ была утверждена указом президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В документе отмечается, что одним из основных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру РФ в военных целях. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики РФ, констатируется наращивание информационного воздействия на население России, в первую очередь на молодежь, для размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В документе также говорится об увеличении масштабов компьютерной преступности в РФ, недостаточном уровне развития технологий информационной безопасности в экономической сфере и высоком уровне зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий в части, касающейся электронной компонентной базы, программного обеспечения.