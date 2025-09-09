Николай Булаев напомнил, что в полном объеме запустили новую цифровую систему "Выборы" 2.0, которая будет работать по всей стране

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии российских регионов стопроцентно готовы к проведению выборов разного уровня в рамках единого дня голосования. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев журналистам в одном из экстерриториальных участков в московском ТРЦ "Афимолл сити".

"Готовность [избирательных комиссий к единому дню голосования] стопроцентная. Выборы предстоят большие - 20 губернаторских, также заметное количество выборов депутатов заксобраний и т. д. На сегодняшний день готовность есть. Мы в полном объеме запустили новую цифровую Государственную автоматизированную систему "Выборы" 2.0, она будет работать по всей России", - сказал он.