Всего в столице откроют 14 экстерриториальных избирательных участков для жителей 19 регионов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 18 тыс. жителей российских регионов, в которых пройдут выборы губернаторов, изъявили желание проголосовать на экстерриториальных участках в Москве. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев в беседе журналистами.

Всего в Москве будет открыто 14 экстерриториальных избирательных участков для жителей 19 регионов. Один из таких участков в ТРЦ "Афимолл сити" посетил сам Булаев. "Изъявили желание [проголосовать на экстерриториальных участках в Москве] почти 18 тыс. человек из 19 субъектов Российской Федерации. Есть, конечно, рекордсмены: Брянская область - почти 4 тыс. [человек], Краснодарский край - 2,5 тыс, Тамбовская область - 2 тыс, Курская область - около 2 тыс. Мы видим, что спрос есть, и проект востребован" - заявил Булаев.

Он отметил, что проект дает 19 региональным избиркомам возможность использовать электронный список избирателей и является шагом в развитии избирательных технологий в стране. "Реализация этого проекта позволяет смотреть в будущее с оптимизмом: такие участки можно будет использовать не только для голосования на выборах высших должностных лиц, но и на других выборах субъектов Российской Федерации. Электронное голосование не ограничивает количество бюллетеней и выборов, которые можно вывести на терминал. Представьте, если бы мы использовали бумажные бюллетени - пришлось бы подготовить 19 комплектов, и в них легко запутаться", - подчеркнул он.

Булаев выразил уверенность, что проект, реализуемый при взаимодействии ЦИК России, Мосгоризбиркома и правительства Москвы, в будущем можно масштабировать - на таких участках возможно будет проводить не только выборы губернаторов, но и выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. "Конечно, задача крайне сложная: одномандатных округов 225, конкуренция высокая - 8-10 человек на место, потребуется серьезная доработка программного обеспечения", - отметил он.

При этом зампред ЦИК в очередной раз подчеркнул, что от бумажного бюллетеня никто не откажется. "Вы можете прийти на свой участок и проголосовать бумажным бюллетенем. Но здесь это технически затруднительно: для выборов в Госдуму пришлось бы разместить 225 комплектов бюллетеней плюс еще бюллетени по партийным спискам. И этот проект [с цифровыми участками] в принципе реализуем", - добавил Булаев.

Экстерриториальные участки в Москве

Экстерриториальные участки, помимо ТРЦ "Афимолл сити", будут открыты в ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щелковский", ТЦ "Город", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТК "Зеленоградский", ТЦ "Галерея", а также в аванзале станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1) и в холле гостиницы "Дельта" (ТГК "Измайлово").

Прийти на любой из открытых столичных участков в удобное время и отдать голос за главу своего региона могут совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией в Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской или Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Краснодарском и Пермском краях, Республике Коми, Чувашской Республике и Севастополе.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.