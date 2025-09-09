Официальный представитель МИД РФ отметила, что избрание экс-министра иностранных дел ФРГ на пост председателя Генассамблеи происходит в юбилейный для ООН год

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председательство экс-министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Генеральной Ассамблее ООН - "позор" и "антисимвол" в юбилейный для организации год, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Международного антифашистского форума.

"Сегодня, в этот день, к своим обязанностям приступает в качестве председателя Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок. Одиозный деятель, ее невозможно назвать просто бывшим министром иностранных дел, прикрывающийся некими неолиберальными установками", - отметила дипломат.

Захарова также обратила внимание на семейную историю Бербок: "Внучка нациста, и мы не знаем, в каких семьях мы рождаемся. Но немцы либо каются за содеянное их дедами и прадедами, либо гордятся, как в ее случае. Она сама рассказывала журналистам о том, как ее якобы геройский дед сражался в Калининграде, хотя известно, на чьей стороне он был - на стороне Третьего рейха. Позор".

Дипломат подчеркнула, что избрание Бербок на пост председателя Генассамблеи происходит в юбилейный для ООН год - организации, созданной на основе жертв и подвигов людей во Второй мировой войне. "В этот юбилейный год на трибуне Генеральный Ассамблеи ООН будет вас восседать как антисимвол Анналена Бербок", - заключила Захарова.