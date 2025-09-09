Новак предложил Сирии переговорные возможности РФ для стабилизации ситуации в стране

Власти России разделяют обеспокоенность Дамаска деструктивными действиями Израиля, отметил вице-премьер РФ

ТУНИС, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак предложил новым властям Сирии использовать переговорные возможности РФ для урегулирования вопросов с Израилем и сирийскими этническими группами. С таким заявлением он выступил в Дамаске на расширенной встрече российской делегации с сирийскими официальными лицами, видеозапись опубликовал сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

"Разделяем обеспокоенность Дамаска деструктивными действиями Израиля. <...> Выражаем также обеспокоенность периодическими вспышками насилия в отношении религиозных и национальных меньшинств <...>. В этой связи хотел бы акцентировать ваше внимание на уникальных переговорных возможностях России, поддерживающей контакты с руководством Израиля и представителями всех этнических групп Сирии. Предлагаем использовать данный фактор для оказания стабилизирующего влияния на обстановку в республике", - сказал он.

"Подчеркиваем неизменность позиции Москвы, выступающей за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также нашу готовность содействовать процессу установления государственности в Сирийской Арабской Республике", - отметил Новак.

8 декабря 2024 года израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив при этом сопротивления. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. В ночь на 9 декабря израильская армия взяла под свой контроль дополнительные районы в буферной зоне на границе с арабской республикой. 20 августа министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани провел в Париже переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Встреча состоялась в результате посреднических усилий США, стороны обсудили совместные меры по снижению напряженности в провинции Эс-Сувейда и укрепление стабильности на юге Сирии. Была подчеркнута необходимость разработки четкого механизма по возобновлению действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года.

Провинция Эс-Сувейда на юге Сирии является местом компактного проживания друзов - обособленной арабоязычной этноконфессиональной группы. Власти Израиля после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывались в поддержку сирийских друзов и выражали намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки. 13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице. В результате длившихся несколько дней боев, по оценкам СМИ, погибли свыше 1,6 тыс. человек. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля.