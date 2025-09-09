Также речь шла о сотрудничестве в культурной и научно-образовательной сферах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия может оказать содействие в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы Сирии. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам рабочего визита вице-премьера РФ Александра Новака в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе визита Новак провел встречи с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани и главой администрации временного президента Сирии Махером аш-Шараа.

"Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. С российской стороны была отмечена возможность оказания содействия в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы, в том числе готовность запустить ряд проектов по обеспечению Сирийской Арабской Республики топливом, продовольствием, фармацевтической продукцией", - сказано в сообщении.

Также речь шла о сотрудничестве в культурной и научно-образовательной сферах. В российских вузах обучаются почти 4 тысячи сирийцев, что может стать хорошей базой по подготовке квалифицированных национальных кадров, отмечает в сообщении правительства.

Новак предложил возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая зарекомендовала себя как хороший инструмент взаимного развития в экономической сфере.

"Россию и Сирию связывают многолетние узы дружбы и партнерства, проверенные временем, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Надеемся, что на новом историческом этапе они также будут развиваться на благо наших народов. Текущий визит стал хорошей возможностью предметного обсуждения перспектив российско-сирийских взаимоотношений", - сказал Новак.