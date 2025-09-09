Министр иностранных дел РФ и Насер Бурита также обменялись мнениями "по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной повестки дня"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита обсудили по телефону укрепление торгово-экономических отношений и ситуацию в регионе. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам разговора, состоявшегося по инициативе марокканского министра.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений в политической, торгово-экономической и других областях", - отметили в министерстве.

Лавров и Бурита также обменялись мнениями "по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной повестки дня".