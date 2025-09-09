Ульянов назвал позитивным событием соглашение Ирана и МАГАТЭ по инспекциям

Это достижение "при определенных обстоятельствах может развернуть к лучшему тревожные тенденции вокруг иранского ядерного досье", отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене

ВЕНА, 9 сентября. /ТАСС/. Достижение соглашения между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по возобновлению инспекций этой организации на ядерных объектах в исламской республике является позитивным событием, которое может способствовать нормализации ситуации вокруг иранского досье. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Пусть редко, но случаются и позитивные события. Сегодня в ходе встречи в Каире гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи финализировали и подписали соглашение о модальностях инспекционной деятельности агентства в условиях после агрессии Израиля и США. Это существенное достижение, которое при определенных обстоятельствах может развернуть к лучшему тревожные тенденции вокруг иранского ядерного досье", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ и Иран согласовали режим возобновления инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в исламской республике. Она была приостановлена после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране.

2 июля иранский президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах страны. Однако позднее стороны начали проводить консультации по определению новых условий сотрудничества в рамках законодательства, принятого парламентом Ирана.