Вступление нового премьера в должность вряд ли поможет ситуации, отметила член комитета по международным делам СФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Назначение новым премьер-министром Франции Себастьена Лекорню вряд ли сыграет положительную роль в разрешении сложившегося политического кризиса в стране. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета по международным делам СФ Наталья Никонорова.

Министр Вооруженных сил Франции Лекорню ранее был назначен новым премьер-министром республики после отставки правительства Франсуа Байру.

"Полагаю, что это назначение вряд ли сыграет положительную роль в разрешении сложившегося политического кризиса во Франции. А последующие шаги и заявления Лекорню покажут, действительно ли приверженность новомодным веяниям на Западе отвечает его принципиальной позиции, либо он просто умело ловит политическую волну", - сообщила Никонорова.

Лекорню уже не первый год во французской политической обойме, и для понимания взглядов, которых придерживается новоиспеченный премьер Франции, следует вспомнить позиции, транслируемые им во главе министерств, которые он возглавлял, сообщила сенатор.

"В их числе Минобороны Франции в период с 2022 года. Например, он назвал демилитаризацию Украины абсолютной красной линией для европейских стран, мол, это недопустимо", - добавила Никонорова.