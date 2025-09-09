Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул солидарность Москвы с венесуэльским народом и правительством

КАРАКАС, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла динамично развивают стратегическое партнерство на принципах доверия и взаимного уважения. Об этом сообщил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

В беседе с главой МИД Мелик-Багдасаров высказал "всестороннюю поддержку усилий действующего руководства Венесуэлы, направленных на защиту национального суверенитета и обеспечение устойчивого функционирования государственных институтов". Он подчеркнул солидарность России с венесуэльским народом и правительством, "обладающими неотъемлемым правом самостоятельно определять политический, экономический и социальный путь без какого-либо внешнего давления".

На встрече значительное внимание было уделено "вопросам развития двустороннего сотрудничества, обсужден график предстоящих контактов высокого уровня для придания дополнительной динамики успешно развивающемуся стратегическому партнерству между Россией и Венесуэлой", сообщил российский дипломат.