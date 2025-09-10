Запорожская область выстоит, а энергосистема будет приведена в рабочее состояние, уверен депутат заксобрания

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и мстят за это обстрелами мирных населенных пунктов, в том числе Каменско-Днепровского муниципального округа. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Более двух лет в качестве депутата я был закреплен за Каменско-Днепровским округом и проблемы этого района знаю. Кроме того, два моих помощника работают там, и я в постоянном режиме получаю достоверную информацию. Украинский фашистский режим с 5 сентября прицельно бьет по энергоинфраструктуре Каменско-Днепровского округа. Неся несоизмеримые потери, ВСУ мстят нашим мирным жителям, обстреливая объекты мирной инфраструктуры, лишая людей самых необходимых удобств", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что Запорожская область выстоит, а энергосистема будет приведена в рабочее состояние.