Председатель комитета Госдумы по обороне отметил, что провал западной авантюры с Украиной уже всем очевиден

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Запад пытается создать новые очаги напряжения на границе с Россией - в Финляндии, Молдавии и странах Прибалтики. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что провал западной авантюры с Украиной уже очевиден всем.

"Теперь Западу надо находить новые болевые точки на нашей границе. И Финляндия - это одна из них, - сказал парламентарий, отвечая на вопрос, почему НАТО активизировало свою деятельность в Финляндии. - Но мы не будем забывать о прибалтийских "бумажных тиграх", которые постоянно о чем-то верещат. Мы не будем забывать о Молдавии, где сегодня проводится политика просто непонятная и где преследуют и сажают в тюрьму людей за их политические взгляды - это те, кто нам рассказывают о демократии и правах человека".

Глава комитета ГД подчеркнул, что Россия "пристально наблюдает" за внешней обстановкой. "Мы учитываем те изменения, которые происходят у наших границ, и мы очень четко, жестко и оперативно реагируем на все попытки создать нам угрозу", - заключил Картаполов.