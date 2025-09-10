Депутаты приняли единогласное решение

МАХАЧКАЛА, 10 сентября./ТАСС/. Корголи Корголиев переизбран на второй срок главой дагестанского Хасавюрта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в рамках сессии городского собрания единогласным решением депутатов главой города Хасавюрт избран Корголи Корголиев",- сказал собеседник агентства.

Корголи Корголиев родился 20 сентября 1976 года в селе Буртунай Казбековского района Дагестана. В 2006 году окончил Дагестанский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Возглавляет Хасавюрт с сентября 2020 года.