Секретарь Совета безопасности РФ на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком отметил, что накопилось много вопросов и проблем, которые необходимо обсудить

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москва надеется на улучшение ситуации в Республике Сербской благодаря предпринимаемым действиям. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

"Ситуация в Республике Сербской достаточно напряженная. Мы надеемся на то, что меры, которые принимаются вами и поддерживаются нами, дадут свой результат", - обратился Шойгу к Додику.

Секретарь Совбеза РФ заметил, что с предыдущей встречи с президентом Республики Сербской в конце мая прошло мало времени, но накопилось много вопросов и проблем, которые необходимо обсудить. "Конечно, это ситуация в самой Боснии и Герцеговине и Республике Сербской, но и то, что происходит в последнее время в Белграде", - уточнил Шойгу.

Ситуация в регионе

Додик приехал в российскую столицу в момент политического кризиса в Боснии и Герцеговине, который, по оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова, является острейшим за последние 30 лет. По мнению главы МИД РФ, такой процесс чреват дестабилизацией всего Балканского региона. Министр обратил внимание на безальтернативность сохранения всех краеугольных постулатов Дейтонского соглашения, принципы которого "продолжают грубо попираться западниками, которые действуют все более и более нагло". "Их деструктивные замыслы очевидны, они их особенно и не скрывают: заполучить безраздельный контроль над Боснией и Герцеговиной, лишить сербов гарантированных Дейтоном прав, постараться превратить страну в унитарное государство с послушным правительством, с послушными судебными и прочими органами власти", - указал Лавров.

В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Вслед за этим ЦИК Боснии и Герцеговины заявил о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября текущего года. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской. По его словам, во время голосования жителей энтитета спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом, легитимность которого не признает руководство энтитета. На прошлой неделе Додик заявил, что Республика Сербская может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления.

Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (Мирное соглашение), получило неофициальное название Дейтонского по месту проведения переговоров о его заключении (г. Дейтон, США), которые проходили в ноябре 1995 года. Документ подписан 14 декабря 1995 года в Париже конфликтующими сторонами и руководителями Хорватии и Союзной Республики Югославии в присутствии высших лиц России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и представителя ЕС, которые также скрепили его своими подписями и приобрели тем самым статус гарантов Дейтона. 15 декабря 1995 года он был одобрен резолюцией СБ ООН 1031.

В Сербии последние несколько месяцев проходят акции протеста против действий властей страны.