Постпред РФ: Запад на примере Ирана подрывает режим ядерного нераспространения

Запад требует от Ирана "отказаться от законного права по Договору о нераспространении ядерного оружия на обогащение урана".

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Западные страны оказались недоговороспособны при выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и тем самым подрывали режим ядерного нераспространения. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем выступлении в ходе очередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

"Если послушать выступления Великобритании, Германии, Франции и США, то становится предельно очевидно, что все, что они сейчас требуют от Тегерана, ранее им полностью выполнялось. Так чего же им тогда не хватало? Ответ прост - договороспособности", - заявил он. Теперь Запад требует от Ирана "отказаться от законного права по Договору о нераспространении ядерного оружия на обогащение урана".

"Тот факт, что через десять лет после вступления в силу СВПД не удалось полностью реализовать заложенные в него цели, является лишь следствием того, что сначала США, а потом и "евротройка" намеренно саботировали выполнение договоренности", - продолжал дипломат. По его словам, принципам постепенного построения доверия они "предпочли бесперспективный путь максимального давления на Тегеран". Военная агрессия США и Израиля и попытки "евротройки" запустить механизм snapback (восстановления санкций против Ирана) стали следствием подобной позиции западных стран.

"Все это никак не связано с задачами ядерного нераспространения. То, что страны Запада открыто делают у всех на глазах с Ираном, представляет собой не что иное, как подрыв основополагающих принципов международного права и режима ядерного нераспространения", - заключил российский постпред.