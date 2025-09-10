Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам выразил надежду, что польские генералы не будут вступать в противодействие с Россией, иначе Польшу ждет "большая беда"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Решение польских властей закрыть границу с Белоруссией на фоне белорусско-российских учений "Запад-2025" является попыткой обострить отношения между Варшавой и Минском. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Это попытка обострить отношения между странами, попытка создать некоторое напряжение в отношениях между Белоруссией и Польшей. Но поляки должны понимать, что Белоруссия - наш прямой союзник, у нас единое оборонное пространство, и в случае любого конфликта мы никогда не оставим наших белорусских братьев в одиночку. Будем считать, что это нападение на нашу страну", - сказал он, комментируя решение премьер-министра Польши Дональда Туска закрыть границу с Белоруссией в связи с началом учений "Запад-2025".

Джабаров выразил надежду, что польские генералы не будут вступать в противодействие с Россией, иначе Польшу ждет "большая беда". "Я думаю, что все-таки разум восторжествует", - заключил он.

О закрытии границы

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом учений "Запад-2025". В МИД Белоруссии назвали это решение безосновательным.