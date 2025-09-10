Инцидент с беспилотниками в небе над Польшей, идея отправки иностранных войск на Украину и ситуация в Непале стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву и сегодня работает в Кремле.

Глава государства проведет встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

Об инциденте с БПЛА над Польшей

Кремль переадресовал вопросы об инциденте с БПЛА над Польшей в Минобороны России: "Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции".

В Кремль не поступали от руководства Польши запросы на контакты на фоне ситуации с БПЛА: "Нет, насколько мне известно - нет. В Кремль - нет".

Руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняет Россию в провокациях": "Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию".

Об идее отправки иностранных войск на Украину

Отправка иностранных войск на Украину чревата "страшными последствиями", но не все страны Запада это понимают: "Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность".

Кремль не располагает данными, чтобы кто-то из западных стран, заявлявших о намерении отправить воинский контингент на Украину, отказался от этой идеи: "Мне единственное известно, что 26 стран на встрече ["коалиции желающих"] в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингентов на Украину. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию".

Некоторые страны "сразу же заявили, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие": "И я не знаю о каких-либо изменениях в этой композиции".

О ситуации в Непале