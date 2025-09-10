Речь об этом зашла на встрече с главой области Василием Анохиным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в Смоленской области один из следующих форумов регионов России и Белоруссии.

Речь об этом зашла на встрече с главой Смоленской области Василием Анохиным. "В этом году форум регионов был в Нижнем Новгороде, потом будет в Белоруссии, если такая возможность будет, мы бы с удовольствием форум регионов провели в приграничном регионе, в Смоленской области", - сказал губернатор.

Путин ответил ему согласием: "Хорошо. Давайте так и сделаем".