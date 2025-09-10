Основной этап пройдет 12-14 сентября 2025 года

БРЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 14 тыс. человек досрочно проголосовали на выборах губернатора Брянской области, голосование проходит в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз по итогам встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

"Да, ситуация напряженная, но управляемая <...>. Выборы проходят в штатном режиме, в досрочном голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Для участия в выборах губернатора Брянской области зарегистрировано четыре кандидата: действующий глава региона Александр Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия", а также депутаты областной думы Андрей Архицкий от КПРФ, Геннадий Селебин от "Родины" и Алексей Тимошков от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Основной этап выборов пройдет 12-14 сентября 2025 года.