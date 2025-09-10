Дипломат добавил, что каждая провокация западных стран в отношении Ирана на площадке МАГАТЭ оборачивалась самыми негативными последствиями

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия призывает страны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) воздержаться от попыток срыва договоренностей, достигнутых между этой международной организацией и властями Ирана о возобновлении ее деятельности в республике. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Настоятельно призываем государства - члены агентства воздержаться от попыток сорвать выполнение достигнутых между гендиректором МАГАТЭ и Ираном договоренностей, вмешавшись в этот процесс своими неконструктивными, несвоевременными и ангажированными шагами", - заявил он в ходе выступления на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Дипломат добавил, что каждая провокация западных стран в отношении Ирана на площадке МАГАТЭ оборачивалась самыми негативными последствиями, вплоть до военного сценария.

Ульянов напомнил, что иранские площадки, подвергшиеся ударам, находились под постоянным контролем агентства и "не вызывали никаких вопросов с точки зрения непереключения ядерного материала на неразрешенные цели". Несмотря на все это, Израиль и США выбрали данные объекты в качестве своих целей. "Именно они своими действиями подорвали международный режим ядерного нераспространения и одновременно создали трудности во взаимодействии между МАГАТЭ и Ираном", - подчеркнул российский постпред.

Он также обратил внимание, что на всех этих объектах осуществлялись регулярные проверки и работали инспекторы агентства. Там же находилось и оборудование МАГАТЭ, "которое также было уничтожено". Ульянов заметил, что в докладах гендиректора агентства Рафаэля Гросси "мы не увидели ничего, что касалось бы материального ущерба, нанесенного агентству в результате ударов".

Ульянов также заявил, что Москва считает требование Тегерана о необходимости получить гарантии того, что по его ядерным объектам не будет нанесен повторный удар со стороны Израиля и США, "полностью обоснованным". "Вместо того чтобы давить на Иран, государства - члены агентства, особенно друзья и союзники США и Израиля, могли бы поработать с ними для получения от них указанной гарантии, а не солидаризироваться с их воинственной линией", - заключил дипломат.

Приостановка деятельности МАГАТЭ в Иране после атак Израиля и США

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что агентство и Иран согласовали режим возобновления инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в исламской республике. Она была приостановлена после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране.

2 июля иранский президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах страны. Однако позднее стороны начали проводить консультации по определению новых условий сотрудничества в рамках законодательства, принятого парламентом Ирана.