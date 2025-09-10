Путин утвердил замглавы Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД

Должность заняла экс-начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил заместителей начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ, бывший начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова стала одним из них. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым назначены: генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова - заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ <...>", - сказали в ведомстве.

Также заместителем начальника службы - начальником департамента разрешительно-визовой работы назначен генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.