СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий член Совета Федерации, депутат Госдумы и замгубернатора вошли в "сенаторскую тройку" действующего главы Севастополя Михаила Развожаева, который участвует в новых выборах губернатора, следует из информационных материалов на избирательных участках.

В подпункте "Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации" у Развожаева значатся действующий сенатор от исполнительной власти Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик и замгубернатора Светлана Пирогова.

Алтабаева заняла место сенатора в 2020 году, когда Развожаев был выбран губернатором Севастополя, а до этого год занимала в Совете Федерации место представителя от законодательной власти региона. Алтабаева - историк, педагог, активный участник Крымской весны. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году была избрана депутатом Законодательного собрания Севастополя, а с 2016 года была спикером регионального парламента.

О выборах губернатора Севастополя

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходит с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").