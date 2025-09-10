Ульянов: притязания МАГАТЭ на доступ ко всем местам на ЗАЭС необоснованны

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене также указал, что Украина переходит все мыслимые границы при атаках на станцию

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Притязания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на получение доступа ко всем местам на площадке Запорожской АЭС необоснованны. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе своего выступления на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Притязания Секретариата на получение доступа ко всем без исключения важным с точки зрения ядерной и физической ядерной безопасности местам на ЗАЭС не носят обоснованного характера. Мы уже неоднократно объясняли, что наличие определенных ограничений связано с необходимостью обеспечения безопасности самих специалистов Секретариата", - сказал он.

Дипломат пояснил, что ЗАЭС находится на российской территории и в российской юрисдикции, а надзор в области использования атомной энергии на ее площадке осуществляется российским регулирующим органом - Ростехнадзором. Эксперты же секретариата МАГАТЭ присутствуют на этом объекте с согласия и по приглашению России. В то же время интенсивность обстрелов со стороны Украины "за последнее время только увеличилась". Несмотря на это, российская сторона дает беспрецедентно широкие возможности для работы экспертов, включая их общение с персоналом станции, что "достаточно подробно изложено в докладе" самого агентства, отметил постпред РФ.

Переход границ при атаках

По мнению Ульянова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят все мыслимые границы при нападениях на Запорожскую АЭС и Энергодар.

"<...> Киев продолжает создавать угрозы безопасности ЗАЭС и осуществлять атаки на станцию и город-спутник Энергодар. В отдельных случаях украинцы вообще переходят все мыслимые границы. Так, 2 августа они сначала устроили артиллерийский обстрел промышленной площадки ЗАЭС, а потом атаковали пожарные службы, которые прибыли для ликвидации возгорания", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что за прошедшие три месяца интенсивность атак ВСУ "выросла многократно", а в течение последних нескольких недель они предпринимались "фактически ежедневно". Только против объектов инфраструктуры ЗАЭС "зафиксировано 22 нападения с применением БПЛА и артиллерии", а в прошлые выходные были нанесены удары по Энергодару и учебно-тренировочному центру станции.

Ульянов обратил внимание на расширение географии украинских диверсий.

"17 августа Киев при помощи БПЛА совершил нападение в районе Смоленской АЭС, а 24 августа - Курской АЭС", - напомнил дипломат.

Призыв дать жесткую оценку

Москва настойчиво призывает Международное агентство по атомной энергии дать жесткую и однозначную оценку безрассудным атакам Украины на Запорожскую АЭС, подчеркнул Ульянов.

"Мы вновь настойчиво призываем Совет управляющих и руководство Секретариата агентства дать жесткую и однозначную оценку этим безрассудным действиям Украины (ударам по ЗАЭС и Энергодару - прим. ТАСС)", - сказал он.

Дипломат предупредил, что замалчивание и "неготовность называть вещи своими именами" лишь подталкивают Киев к новым преступлениям, последствия таких действий действительно могут быть "очень серьезными".

Постпред назвал важным тот факт, что МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников станции.

"Важно также, что авторы доклада [МАГАТЭ] наконец-то признали факт наличия стресса у сотрудников ЗАЭС, а не только у персонала украинских установок. Вызван он непрекращающимися провокациями и угрозами в адрес российских работников и членов их семей со стороны Украины. Мы неоднократно передавали соответствующие материалы руководству МАГАТЭ. Хорошо, что теперь это нашло отражение в докладе", - отметил дипломат.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на объекте постоянно находятся эксперты Секретариата МАГАТЭ. Их состав регулярно ротируется.