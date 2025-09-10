С 12 по 14 сентября в регионе состоятся выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Слово "Победа" в качестве защитного знака зашифровали в избирательные бюллетени на выборах губернатора Новгородской области. О нововведении этого года, приуроченном к юбилею Великой Победы на брифинге для журналистов сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

"Это такое наше нововведение по отношению к предыдущим кампаниям, если ранее мы в тангирную сетку зашивали, точнее, типография нам сетку предлагала и там было слово выборы размещено, то сейчас мы, естественно, в юбилейный год Победы, год защитника Отечества мы зашифровали слово "Победа". Это слово вшито как в тангирную сетку, так и в микрошрифт", - сказала Лебедева.

По ее словам, микрошрифт нельзя увидеть невооруженным глазам и даже через какие-то подручные увеличители типа лупы. "Микрошрифт составляет порядка 300 микрон, надпись микрошрифта выполнена в позитивном исполнении", - добавила она. Защитные элементы необходимы для предотвращения подделки избирательных документов.

На самом бюллетене зеленого цвета избиратель увидит фамилии зарегистрированных кандидатов, внесенные в алфавитном порядке. Для избирателей с ограничением по зрению на избирательных участках будут доступны специальные трафареты с увеличенным шрифтом. В трафарет можно будет вложить бюллетень и поставить отметку напротив выбранного кандидата. Такие же трафареты будут и на избирательных участках, где будут применяться КОИБ - комплексы обработки избирательных бюллетеней.

С 12 по 14 сентября в Новгородской области состоятся выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний. Будет открыто 520 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли 4 782 человека. В работе комиссий принимают участие представители 12 политических партий. Помимо традиционного голосования с помощью бюллетеня на избирательном участке, жителям региона доступны электронное голосование и голосование вне помещения. Контроль за ходом голосования обеспечат более 700 наблюдателей, а также будет проведен экзитпол, заявки на проведение которого уже поступили.