ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Количество желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) удвоилось в Новгородской области. Заявления на участие подали более 20 тысяч избирателей, об этом на брифинге для журналистов сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

"Впервые мы использовали дистанционное электронное голосование на аналогичных выборах губернатора в 2022 году. Тогда было подано заявление 9 404 заявления. <...> Сейчас у нас снова региональная кампания и подано 20 739 заявлений", - сказала Лебедева, добавив, что все эти избиратели включены в специальный реестр для исключения из списков на избирательных участках, для предотвращения двойного голосования.

Подать заявление на участие в ДЭГ можно было через портал госуслуг до 8 сентября. Этот способ голосования предоставлен избирателям законодательно наряду с другими формами. Электронное голосование является частью широкой линейки способов волеизъявления в текущем электоральном цикле. После авторизации на госуслугах избиратель попадает на специальный портал, где сможет сделать свой выбор.

Всего возможность проголосовать дистанционно в этом году предоставлена в 24 субъектах Российской Федерации. "Новгородская область входит в их число и активно развивает этот механизм", - добавила Лебедева. Кроме того, с помощью механизма мобильного избирателя, когда избиратель определяет сам для себя удобный для него избирательный участок, подано 3 386 заявлений.

С 12 по 14 сентября в Новгородской области состоятся выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний. Будет открыто 520 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли 4 782 человека. В работе комиссий принимают участие представители 12 политических партий. Помимо традиционного голосования с помощью бюллетеня на избирательном участке, жителям региона доступны электронное голосование и голосование вне помещения. Контроль за ходом голосования обеспечат более 700 наблюдателей, а также будет проведен экзитпол, заявки на проведение которого уже поступили.