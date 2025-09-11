Бойцы проголосовали досрочно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края на экстерриториальных избирательных участках, образованных на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области, завершено. На них свой голос за кандидатов отдали военнослужащие, выполняющие профессиональные задачи в зоне проведения СВО, сообщили ТАСС в краевом Избиркоме.

"В досрочном голосовании приняли участие избиратели Камчатского края, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Избирательная комиссия региона выражает благодарность военнослужащим, принявшим участие в голосовании, членам избирательных комиссий в новых регионах за оказание необходимой помощи, а также членам участковых избирательных комиссий за организацию и проведение голосования на экстерриториальных избирательных участках", - рассказали в Избиркоме Камчатки.

Досрочное голосование в труднодоступных местностях на Камчатке продолжается и продлится до завершения 11 сентября. 12 сентября в 08:00 (23:00 мск 11 сентября) в регионе откроются 178 стационарных избирательных участков. На пост главы региона претендуют четыре человека.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.