Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима подчеркнул, что Владимир Зеленский намерен продолжать войну

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Украина неизбежно будет понижать планку мобилизации и дойдет до использования ресурса 15-летних украинцев. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Если вы обратили внимание, то качество мобилизуемых людей на территории Украины существенно поменялось. Сейчас они считают подготовленными воинами тех, кто прошел 42-дневную подготовку и брошен на передовую. Других у них нет. Поэтому существенно понижены планки состояния здоровья, возраста. Уж о желании и мотивации человека здесь вообще никто ничего не спрашивает. Поэтому живая сила - это единственный ценз, или единственная вещь, которую Украина может продать в отношениях с Западом. Деньги и вооружение поставляет Запад, а Украина может предоставить только живую силу", - отметил дипломат.

Поэтому, по его словам, "нынешний режим будет высасывать эту силу из своего общества максимально, до железки, до последнего, то есть любых - кривых, косых, больных". "Постепенно понижая планку, они дойдут до 15-х, потому что сейчас постепенно, по мере исчерпания каждой из возрастных категорий, они будут понижать эту планку, - добавил Мирошник. - И это процесс неизбежный, сколько бы ни "хайповал" [Владимир] Зеленский, сколько бы ни делал он заявлений о том, что он молодежь не пустит, еще что-то не сделает".

"Нет, он будет использовать этот ресурс под давлением западников на то, чтобы продолжать военные действия", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Зеленский намерен продолжать войну. "Он понимает, что для него это неизбежность. Поэтому единственное, чем он может за это платить, - это украинскими людьми. Вот этот ресурс он будет выбирать полностью, независимо от риторики, в которую он периодически вдается, пытаясь влиять уже на внутреннюю повестку Украины", - заключил Мирошник.

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.