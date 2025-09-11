Состоявшийся 3 сентября в Пекине парад дал четкий сигнал, что потенциалом сдерживания Китай уже в полной мере располагает, добавил замглавы комитета по международным делам СФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Китай в условиях противостояния с США держит курс на партнерство с Россией и Индией и нейтрализацию Европы, при этом с военной точки зрения Пекин уже может нанести крупному сопернику ощутимый ущерб. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замглавы комитета по международным делам СФ Андрей Денисов.

"[Китай в условиях противостояния с США] держит курс на партнерство с Россией и Индией и нейтрализацию Европы", - сообщил Денисов.

На вопрос о том, означает ли это, что Китай будет готов к лидерству в глобальном масштабе, он ответил, что такая задача если вообще и ставится, то не сиюминутно.

Он сообщил, что Китай рассчитывает быть готовым к ее решению "вчерне" к 2030 году, что там называется "достижением технологической независимости", и полностью - к 2035 году, это будет "выход в ряды самых передовых стран мира".

При этом сенатор отметил, что состоявшийся 3 сентября в Пекине парад по случаю 80-летия победного окончания антияпонской и в целом Второй мировой войны дал четкий сигнал, что потенциалом сдерживания Китай уже в полной мере располагает.

"То есть на победу в войне "острием против острия" еще не ставит, но неприемлемо ответить "с горочкой" уже в состоянии", - уточнил Денисов.