Как отметил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев, антироссийские силы могут попытаться вовлечь граждан РФ в совершение противоправных действий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России прогнозирует увеличение попыток антироссийских сил вовлечь граждан РФ в совершение противоправных действий на избирательных участках на выборах 12 - 14 сентября. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

"Прогнозируется увеличение попыток антироссийских сил вовлечь наших граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в местах для голосования, на избирательных участках и прилегающих к ним территориях в период 12 - 14 сентября текущего года", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

По словам депутата, анализ предыдущих электоральных кампаний в России показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации избирательной системы РФ и дестабилизации обстановки в стране.

"Вот и в этом году в работу включились сотрудники западных спецслужб, СМИ, представители международных и зарубежных неправительственных организаций, а также находящиеся под их влиянием лица", - добавил он.