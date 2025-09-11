Обо всех попытках привлечения к противоправным действиям необходимо проинформировать территориальные органы полиции, указал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России призывает граждан РФ к бдительности при разговорах в мессенджерах и по телефону с незнакомыми лицами и сообщать о призывах к противоправным действиям полиции. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

"Призываем к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами. Обо всех призывах к противоправным действиям необходимо незамедлительно проинформировать территориальные органы полиции", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Депутат напомнил, что по законодательству за воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.