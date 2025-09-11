иногородние смогут проголосовать с помощью терминалов, которые установят в аванзале станции "Курская" Арбатско-Покровской линии, а также в холле гостиницы "Дельта" ТГК "Измайлово"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Жители 19 регионов России смогут проголосовать на выборах губернаторов, которые запланированы 12-14 сентября, на экстерриториальных участках в Москве. Впервые участки откроются в 12 флагманских центрах госуслуг, расположенных в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро.

Адресный перечень 14 мест размещения комплексов электронного голосования утвержден Московской городской избирательной комиссией.

Так, голосование будет организовано в ТРЦ "Афимолл Сити" (Пресненская набережная, д.2), ТЦ "Метрополис" (Ленинградское шоссе, д.16А, стр.8), ТРК "Форт Отрадное" (улица Декабристов, д.12), ТРЦ "Щелковский" (Щелковское шоссе, д.75), ТЦ "Город" (Рязанский проспект, д.2, к.3), ТРЦ "Ривьера" (Автозаводская улица, д.18), ТРЦ "Колумбус" (Кировоградская улица, д.13А), ТРЦ "Спектр" (Новоясеневский проспект, д.1), МФК "Кунцево Плаза" (Ярцевская улица, д.19), ТЦ "Калейдоскоп" (Сходненская улица, д.56), ТК "Зеленоградский" (Привокзальная площадь, д.1), ТЦ "Галерея" (Новостроевская улица, д.6).

Кроме того, иногородние смогут проголосовать с помощью терминалов, которые установят в аванзале станции "Курская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена (выход 1, Земляной Вал, д.29); а также в холле гостиницы "Дельта" ТГК "Измайлово" (Измайловское шоссе, д.71, к.4-Г).

Кто проголосует в Москве

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В ряде субъектов РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве будут организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего получено порядка 18 тыс. заявлений.

Электронное голосование

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт.

Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудуют системами видеонаблюдения. Они должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направят наблюдателей.