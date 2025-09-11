ТАСС/Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также глава МИД Кувейта Абдулла Али Аль-Яхья и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохаммед Аль-Будейви принимают участие в VIII министерской встрече стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Сочи.

В ССАГПЗ входят шесть государств: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. Мероприятие пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств. В сентябре 2024 года встреча в таком формате состоялась в Эр-Рияде.