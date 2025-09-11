База "Миротворец" - это ресурс радикалов, нацистов, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя появление пятилетнего ребенка из России в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

"Украинские власти объявляют врагами украинского рейха уже с пеленок. Учитывая, что "Миротворец" - это ресурс радикалов, нацистов, которые правят бал сегодня на Украине, они объявляют травлю не только на военных или политиков, но на их детей, на окружение, на близких и дальних родственников, стремясь посеять зерна ненависти как можно глубже в расшатанное сознание украинцев, как можно сильнее погрузив их в состояние агрессии, непримиримости по отношению к детям", - указал дипломат.

"Это преступная стратегия на десятилетия вперед, для того чтобы посеять рознь, ненависть на многие, многие годы и сформировать Украину и украинцев как ненавидящих борцов со всем славянством, сделать их управляемыми, чтобы можно было управлять ими извне, направляя в ту или иную сторону, как только есть цель у западников их натравить на кого-либо другого", - обрисовал ситуацию Мирошник. "Иначе объяснить ненависть к младенцам и маленьким детям, на которых ставится прицел, крайне сложно", - констатировал он.