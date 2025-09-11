Дипломаты, деятели культуры из более 70 стран обсуждают с российскими коллегами "все проблемы, радости, сложности, достижения", указала министр культуры РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Участие представителей зарубежных стран в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур доказывает, что интерес к культуре России не отменяем. На это обратила внимание министр культуры России Ольга Любимова в интервью Первому каналу на полях форума.

Она отметила, что министры культуры, дипломаты, деятели культуры из более 70 стран обсуждают с российскими коллегами "все проблемы, радости, сложности, достижения". "Теперь мы можем точно с уверенностью сказать, что интерес к российской культуре не отменяем, не отменим и не был отменен", - указала министр.

Любимова подчеркнула, что, несмотря на громкие заявления политиков в разных странах, взаимодействие между деятелями культуры не прекращалось. В качестве примера министр привела участие молодых исполнителей, в том числе из недружественных стран, в крупнейших музыкальных конкурсах России. "К нам приезжали члены международного жюри и говорили о том, что имена Сергея Васильевича Рахманинова или Петра Ильича Чайковского, Валерия Абисаловича Гергиева или Дениса Леонидовича Мацуева намного важнее, чем все громкие заявления политиков, потому что ситуация в странах, мире меняется, а отношение к любимому делу, вера в искусство и любовь к своему призванию, своему зрителю намного важнее", - добавила министр.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в 2025 году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

