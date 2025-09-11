Это связано с природным катаклизмом

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Формат голосования вне помещений, в том числе на придомовых территориях, будет применяться на Камчатке и в Курской области в целях безопасности. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"[На Камчатке это] связано с природным катаклизмом. И в Курской области тоже все понимаете, почему такая сложная ситуация. В соответствии с нашим решением, с решением Центральной избирательной комиссии, будет применяться еще одна дополнительная форма голосования - голосование избирателей вне помещений для голосования на территориях и местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что голосование в этом формате может проводиться на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в других местах. "В свое время наши недруги издевались над этой формой, когда мы ее впервые применили во время пандемии, а на самом деле она зажила своей жизнью и имеет право на жизнь тогда, когда это требуется в интересах безопасности наших избирателей - но, опять подчеркну, при непременном условии участия наблюдателей", - добавила Памфилова.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.