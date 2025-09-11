Если не дать всему этому правовой оценки и не принять последующие меры, то люди, стоящие за сайтом, будут продолжать творить беззаконие, указала писательница из ЛНР

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Внесением пятилетнего ребенка из РФ в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" его создатели хотят запугать родителей. Таким мнением с ТАСС поделилась писательница из ЛНР Фаина Савенкова, данные о которой были внесены в украинскую базу, когда девушке было 12 лет.

Личные данные ребенка, родившегося в мае 2020 года, внесены в базу 11 сентября за якобы покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины и "сознательное нарушение государственной границы".

"Да, можно посмеяться с абсурдности обвинений в покушении на территориальную целостность Украины в адрес пятилетнего ребенка, но главным остается то, что его персональные данные в открытом доступе, и этими данными может воспользоваться кто угодно и с какими угодно целями. Это все очевидный надуманный повод для того, чтобы просто выложить данные ребенка и напугать его родителей. Всего лишь способ показать их превосходство и то, что им все можно", - отметила Савенкова. Она призвала уполномоченного по правам ребенка в РФ обратить внимание на происходящее и взять ситуацию под личный контроль, а правоохранительные органы - провести следствие и наказать виновных.

"Еще в 2021 году, когда мои данные выложили на "Миротворце", я говорила, что если не дать всему этому правовой оценки и не принять последующие меры, то люди, стоящие за сайтом, будут продолжать творить беззаконие. И если начиналось все с политиков, журналистов и людей, поддерживающих Донбасс, то со временем создатели сайта пошли дальше - стали подвергать опасности не только взрослых, но и детей", - подчеркнула она.

На "Миротворце" не в первый раз появляются личные данные детей. Ранее в базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет. В 2021 году в базу экстремистского сайта была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка". Письмо Савенковой перенаправило в офис генсекретаря постпредство России при ООН. Позднее в ООН сообщили ТАСС, что не будут комментировать его содержание.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.