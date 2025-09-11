Встреча проходит в Сочи

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом аль-Будейви. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ССАГПЗ Джасемом аль-Будейви", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского дипведомства. Запись сопровождается фотографией, на которой Лавров и генсек ССАГПЗ пожимают друг другу руки.

11 сентября в Сочи ожидается проведение восьмого раунда стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества стран Персидского залива на уровне глав внешнеполитических ведомств.