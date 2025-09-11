По словам главы комитета Госдумы по обороне, на Украине уже перешли "все мыслимые и немыслимые пороги нормального восприятия"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия обязательно победит в СВО и положит конец агрессивной информационной политике Украины, в том числе связанной с работой сайта "Миротворец". Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Безусловно, нам как можно быстрее надо победить, чтобы весь этот маразм закончился. Маразм, в котором страдают сами граждане Украины, ни в чем не повинные люди, которые находятся просто в информационном рабстве у [главы киевского режима Владимира] Зеленского и его шайки. Поэтому мы обязательно это сделаем, и все будут жить так, как надо", - сказал Картаполов, комментируя публикацию на сайте данных пятилетнего ребенка из РФ.

Он также отметил, что подобным действиям со стороны Украины "удивляться не приходится", поскольку там уже перешли "все мыслимые и немыслимые пороги нормального восприятия".