САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Целями "кинодипломатии России" являются борьба с искаженной информацией о стране и донесение правды о ней в мире фейков. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Он отметил, что кинематограф уже стал следующей ступенью "после масс-медиа воздействия на индивидуумов".

"К сожалению, очень много фейков, созданных с помощью искусственного интеллекта и просто распространяемых про культуру, историю, про людей, про национальный характер страны. Многое воспринимается неправильно, искаженно, - сказал он в ходе сессии "Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня" на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. - Поэтому роль нашей дипломатии - доносить то, что, как мы считаем, и другие про нас считают, является правдой".

Замглавы МИД РФ также обратил внимание, что "настоящее кино - это про чувства и искусство". "Оно заставляет размышлять, глубоко переживать, оно формирует нашу личность, наше отношение к самим себе и обществу", - заключил Панкин.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

