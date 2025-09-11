Сергей Алтухов подчеркнул, что это не первый случай внесения в эту базу данных детей - в ней числятся уже несколько сотен несовершеннолетних

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Внесение пятилетнего ребенка из Краснодара в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" за перемещение между территориями Ростовской области и Луганской Народной Республикой (ЛНР) является нарушением прав несовершеннолетнего и абсурдом с точки зрения геополитики. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Личные данные ребенка, родившегося в мае 2020 года, внесены в базу 11 сентября за якобы покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины и "сознательное нарушение государственной границы". По этим же "обвинениям" 11 сентября в базу внесли еще нескольких 11-летних детей.

"Совершенно абсурдная ситуация и нарушение прав ребенка. Сайт Миротворец - это средство манипуляции общественным мнением. Не имея никакого официального статуса, он горячо поддерживается киевским фашиствующим режимом. По версии сайта, пятилетний ребенок несет угрозу Украине из-за того, что пересекал границу между Ростовской областью и Луганской Народной Республикой (ЛНР), которую Украина декларирует как свою территорию, наплевав на граждан уже сделавших свой выбор три года назад", - заявил Алтухов.

Он подчеркнул, что это не первый случай внесения в эту базу данных детей - в ней числятся уже несколько сотен несовершеннолетних. Россия обращалась по данному поводу в международные организации, однако мер с их стороны не принимается, отметил депутат.

"В некоторых случаях детей обвиняют в "попытке легализации присоединения Крыма" или "поддержке российской пропаганды". Действия "Миротворца" неоднократно осуждались как нарушающие международные нормы, включая Конвенцию о правах ребенка ООН. Представители ОБСЕ и ООН называли такие публикации "тревожными" и призывали к их прекращению. Несмотря на обращения России и правозащитных организаций в ООН и ЮНИСЕФ, активных мер по блокировке сайта или привлечению его создателей к ответственности не последовало. А дети, внесенные в базу, становятся мишенями для угроз и преследований", - резюмировал собеседник агентства.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.