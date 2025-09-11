На встрече подчеркнули нацеленность на укрепление двусторонней политической координации, в том числе с учетом избрания Бахрейна в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни обсудили ближневосточную повестку и расширение сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"При обмене мнениями по актуальным темам ближневосточной повестки дня основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта, - сообщили в МИД России. - Министры также обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях".

В дипведомстве добавили, что на встрече была "подчеркнута нацеленность на укрепление двусторонней политической координации, в том числе с учетом избрания Бахрейна в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН".