Захарова: Запад "подавился" своей концепцией об отмене русской культуры

По словам официального представителя МИД, западные страны демонстрируют отсутствие культуры и такое количество проблем, что им пора пристально заняться собой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Страны Запада "подавились" собственной концепцией об отмене русской культуры и получили обратный эффект в виде роста интереса к ней в мире. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я бы сказала, что они подавились своей же собственной концепцией (об отмене русской культуры - прим. ТАСС), которая встала у них поперек горла. Они не знают, что с ней делать дальше, потому что поняли, что эффект достигнут ровно обратный", - сказала дипломат.

Западники, по словам Захаровой, даже не предполагали, что за такой короткий момент, прошедший после объявления России Крестового похода, "появится большое количество российских, в том числе с мощным международным компонентом, форумов, спортивных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, симпозиумов". "Думаю, они должны какую-то работу над ошибками провести, - продолжила она. - Этот случай, этот исторический момент войдет во многие учебники о том, как не надо делать. В наш лексикон это уже даже давно вошло в виде фразы: "Не рой другому могилу, сам в нее попадешь".

Сам Запад, как отметила официальный представитель МИД, "демонстрирует отсутствие культуры где бы то ни было и такое количество проблем, критических симптомов", что ему пора пристально заняться собой.

"А они все пытались как-то нагадить нам. Ну, исторически такая роль. Я думаю, что они сами не рады, что это сделали. Вы посмотрите на взрывной рост интереса к российской культуре во всех проявлениях: от классического до современного", - заметила дипломат.

Россия, по словам Захаровой, "готова предложить лучшие выставки, фестивали театрального искусства, песенного творчества: от классической русской фортепианной школы до "Интервидения". "Я думаю, что мир просто не успевает следить за нашей культурной повесткой. Я уверена, что где-то в своих аналитических недрах они десять раз пожалели, что вообще в это ввязались", - заключила официальный представитель МИД.